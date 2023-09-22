Средства ПВО сбили ракету и беспилотники у побережья Крыма

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила у западного побережья Крыма одну управляемую вражескую ракету и два беспилотника. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщило Министерство обороны РФ.

«22 сентября т.г. около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России сообщило о сбитых БПЛА над акваторией Черного моря и на Кубани – в Туапсинском районе Краснодарского края. Информации о повреждениях и пострадавших нет.

19 сентября киевский режим предпринял попытку атаковать ракетами Storm Shadow и SCALP Крымский мост. Четыре ракеты силы ПВО сбили над Мелитополем и над Геническим районом.

В ночь на 21 сентября ВСУ также предприняли попытку совершить массовую атаку на Крым при помощи беспилотников. Силы ПВО на территории Крыма сбили цели. По данным Минобороны РФ, над акваторией Черного моря было уничтожено 19 БПЛА. Также дроны были ликвидирована над Курской, Белгородской и Орловской областях.

С начала специальной военной операции РФ на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. Чаще всего украинские военные обстреливают Белгородской, Курскую и Брянскую области. В этих регионах введен «желтый» уровень террористической опасности.

В последнее время участились попытки ВСУ атаковать регионы РФ с помощью беспилотников. Так, например, из Крыма регулярно поступают сообщения о работе ПВО и РЭБ. Также киевский режим предпринимает попытки атаковать объекты ракетами.