Срочное вступление Швеции в НАТО назвали западней для этой страны

Данное скандинавское государство пытается войти в Северо-Атлантический блок во время двух конфликтов, в которые может быть втянут альянс.

Благодаря своему территориальному положению, шведы оказываются на передней линии борьбы с Россией. Так считает журналистка Крис Форсне, которая дала интервью телеканалу SwebbTV. По ее мнению, присутствие Швеции в данном альянсе никак не укрепит его, а только выдвинет страну н передовую противостояния с РФ. При этом шведское правительство крайне торопится с вступлением в эту организацию.

«Шведы попали в засаду. Почему возникла такая спешка со вступлением в НАТО в разгар двух пылающих конфликтов?», - удивилась она.

Форстен напомнила, что Швеция на протяжении практически двухсот лет старалась придерживаться нейтралитета, а тут вдруг стремительно сменила свою политику. Она указала, что для такого важного шага Стокгольм должен был провести референдум среди своих граждан.

Ранее «Подмосковье сегодня» побеседовало с одним из экспертов по поводу расширения НАТО на восток и он обрисовал перспективы этого военного блока.