Сроки Трампа по Украине смещаются: эксперт назвал их риторическим приемом

Обещания Дональда Трампа быстро завершить украинский конфликт обрастают все новыми сроками, но воспринимать их как жесткий план действий уже не приходится. Российский политолог Олег Барабанов в беседе с Pravda.Ru объяснил , что заявления американского президента — это скорее риторический прием, призванный держать и Киев, и мировые медиа в тонусе. Трамп уже называл разные даты: и две недели, и январь, и сейчас вброшена новая — к 4 июля, национальному празднику США. Но ни одна из них не стала финальной.

Тем не менее эксперт признает: давление Вашингтона на украинские власти вполне реально и без него нынешнего переговорного процесса просто не существовало бы. Именно администрация Трампа продавила запуск диалога и фактически отодвинула европейских партнеров от стола переговоров, несмотря на их попытки сохранить лицо. Однако у этого влияния есть четкий потолок: Киев может обещать американцам что угодно, а потом тихо возвращаться на прежние позиции.

Для самого Трампа, напоминает Барабанов, завершение войны — это не только геополитика, но и мощный внутриполитический козырь. Ему жизненно важно предстать перед избирателями миротворцем, который закрыл бессмысленный для США конфликт, доставшийся в наследство от предыдущей администрации. Итог противоречивый: риторика Трампа задает тон, но жесткие дедлайны так и остаются дедлайнами на словах, а реальное урегулирование по-прежнему упирается в пределы американского давления и неуступчивость противоположной стороны.

