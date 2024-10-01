Против 16 хакеров из Evil Corp введены санкции

Британия вводит санкции в отношении 16 хакеров из группировки Evil Corp, которую Лондон связывает с Россией. Заявление МИД Соединенного Королевства по этому поводу приводит ТАСС.

Известно, что под рестрикции Британии попали руководитель Evil Corp Максим Якубец, а также и другие предполагаемые участники. О каких запретах идет речь? Участникам Evil Corp запрещен въезд в страну, а также будут заморожены их активы, если такое имеются. По версии британцев, указанная группа якобы совершала кибератаки в отношении правительственных структур Соединенного Королевства посредством специальных программ.

Напомним, в начале сентября хакеры атаковали авиадиспетчерскую службу Германии.