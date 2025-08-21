США бросают Украину? Шокирующее заявление Вэнса

По мнению австрийского издания Exxpress, заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что именно Европейский союз должен нести ответственность за военные гарантии Киеву, свидетельствует о намерении Вашингтона переложить основные обязательства на своих европейских союзников.

Публикация содержит резкий вывод: посыл американской стороны очевиден — США самоустраняются, а финансовая и военная тяжесть ложится на плечи Европы, вплоть до возможной отправки контингентов.

Автор материала считает, что такие сигналы из-за океана должны стать для европейских лидеров серьёзным тревожным звонком, указывающим на смену приоритетов американской политики.

Ранее Трамп заявил о прояснении ситуации на Украине через две недели.