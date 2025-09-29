США гарантируют Израилю мощную поддержку в случае отказа ХАМАС от предложения Трампа

Дональд Трамп в ходе переговоров с Биньямином Нетаньяху заявил, что ожидает положительной реакции палестинского движения ХАМАС на американский мирный план. При этом он четко обозначил, что в случае отказа Израиль получит от Вашингтона полную поддержку для дальнейших действий. Об этом сообщает РИА Новости.

США держат курс на урегулирование ближневосточного конфликта, выдвигая новую мирную инициативу. Во время встречи в Белом доме Дональд Трамп сообщил, что основные участники процесса уже согласились с предложенным планом, детали которого пока широко не раскрываются.

Американский лидер выразил осторожный оптимизм, отметив, что имеет предчувствие относительно положительного ответа со стороны ХАМАС. Однако ключевым моментом заявления стала однозначная позиция Вашингтона на случай срыва переговоров. Трамп подчеркнул, что если движение отклонит предложение, то Израиль сможет рассчитывать на мощную поддержку Соединенных Штатов для реализации тех шагов, которые сочтет необходимыми.

Ранее сообщалось о том, что Трамп и Нетаньяху готовят мирный план по Газе.