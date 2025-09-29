Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в утреннем эфире телеканала Fox News сообщила, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерены в ходе личной встречи окончательно согласовать мирный план по Газе. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, возможно ли мирное решение конфликта.

Как отметил политолог, у Трампа не получится остановить Нетаньяху.

«Американцы, особенно при Трампе, потакают Израилю в его агрессивных наклонностях. Мирный план должен учитывать интересы палестинцев, а в заявлении американской администрации я ничего похожего не вижу», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что по резолюции ООН № 181 от 1947 года планировалось создание двух государств — Израиля и Палестины.

«С тех пор границы государства Израиль, не признанные мировым сообществом, фактически увеличились более чем в два раза. И наступление на палестинцев дальше продолжается. Поэтому мирный план работать не будет. Он просто каким-то образом зафиксирует те агрессивные усилия, которые прилагал Израиль по изгнанию палестинцев с их земель», — выразил мнение политолог.

По его словам, со временем палестинцы и арабский мир накопят силы для полноценного отстаивания жизненных для себя интересов.

«Если бы американская администрация действительно хотела бы мира, который устроил бы всех, то она бы давила в первую очередь на своих союзников — на Израиль. Прочный мир должен учитывать интересы всех», — заключил Аграновский.

