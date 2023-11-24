США хотят, чтобы арабский мир завершил ближневосточный конфликт

США ждут, что арабский мир окажет давление на Израиль и ХАМАС для того, чтобы завершить ближневосточный конфликт. Соответствующее заявление сделал американский президент Джо Байден, его слова передает издание ТАСС .

Глава американского государства выразил надежду на то, что действия Соединенных Штатов сподвигнут весь арабский мир и регион оказать давление на обе стороны текущего конфликта и замедлить его, а со временем, и завершить. Несмотря на это, Байден подчеркнул, что не стал бы делать прогнозы касаемо того, сколько еще продлятся бои в ближневосточном регионе.

Недавно американский президент заявлял, что освобождение заложников из плена ХАМАС, которое произошло 24 ноября является «лишь началом процесса». По словам Байдена, в ближайшие время десятки людей, удерживаемых ХАМАС смогут воссоединиться со своими семьями.