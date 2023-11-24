США хотят, чтобы арабский мир завершил ближневосточный конфликт
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США ждут, что арабский мир окажет давление на Израиль и ХАМАС для того, чтобы завершить ближневосточный конфликт. Соответствующее заявление сделал американский президент Джо Байден, его слова передает издание ТАСС.
Глава американского государства выразил надежду на то, что действия Соединенных Штатов сподвигнут весь арабский мир и регион оказать давление на обе стороны текущего конфликта и замедлить его, а со временем, и завершить. Несмотря на это, Байден подчеркнул, что не стал бы делать прогнозы касаемо того, сколько еще продлятся бои в ближневосточном регионе.
Недавно американский президент заявлял, что освобождение заложников из плена ХАМАС, которое произошло 24 ноября является «лишь началом процесса». По словам Байдена, в ближайшие время десятки людей, удерживаемых ХАМАС смогут воссоединиться со своими семьями.