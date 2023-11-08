США хотят «задушить» российский проект «Арктик СПГ 2»
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Соединенные Штаты хотят «задушить» российский завод по экспорту сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» и добиться прекращения его функционирования. Соответствующее заявление сделал помощник американского государственного секретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, его слова передает издание РИА Новости.
Помощник напомнил, что на прошлой неделе американское правительство ввело ряд новых санкций в отношении проекта. Он заявил, что цель Штатов – «задушить его».
Пайатт также заявил, что работа координатора санкций Госдепа по взаимодействию с OFAC, заключается в «закручивании гаек». По его словам, это – критически важно.
Накануне Соединенные Штаты ввели ряд санкционных ограничений против российского «Арктик СПГ 2».