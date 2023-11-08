США хотят «задушить» российский проект «Арктик СПГ 2»

Соединенные Штаты хотят «задушить» российский завод по экспорту сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» и добиться прекращения его функционирования. Соответствующее заявление сделал помощник американского государственного секретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, его слова передает издание РИА Новости .

Помощник напомнил, что на прошлой неделе американское правительство ввело ряд новых санкций в отношении проекта. Он заявил, что цель Штатов – «задушить его».

Пайатт также заявил, что работа координатора санкций Госдепа по взаимодействию с OFAC, заключается в «закручивании гаек». По его словам, это – критически важно.

Накануне Соединенные Штаты ввели ряд санкционных ограничений против российского «Арктик СПГ 2».