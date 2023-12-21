США и ЕС хотят отдать замороженные российские активы Украине

Америка ее союзники думают над тем, чтобы улучшить финансовую поддержку Украины с помощью денег и ресурсов России, которые были заморожены за границей.

New York Times сообщает, что Белый дом начал срочные переговоры со странами-союзниками США. Вместе они хотят оказать финансовую и военную помощь Украине, используя новый подход.

«Администрация Байдена организовала срочные переговоры с союзниками об использовании средств для помощи военным усилиям Украины в момент, когда финансовая поддержка снижается», — сообщает NYT.

Иностранные журналисты отметили, что США подразумевают использование замороженных российских суверенных средств. Напомним, что это свыше 250-300 миллиардов долларов.

Напомним, что Украина уже неоднократно получала средства с Запада, а также вооружение. В основном помощь оказывают страны НАТО. Пока главным поставщиком с 2014 года остается Америка.