США и Италия заявили что будут помогать Украине «столько, сколько нужно»

Власти Соединенных Штатов Америки и Италии заявили, о своей готовности помогать Украине до тех пор, пока она нуждается в сторонней помощи. Об этом сообщает издание РИА Новости .

Заявление прозвучало в ходе переговоров, прошедших накануне между президентом США Байденом и премьером Италии Мелони. Они сошлись на том, что будут оказывать поддержку Киеву во всех плоскостях, и будут это делать до тех пор, пока это требуется.

Они также сошлись во мнении о необходимости устранения последствий боевых действий на Украине. СМИ уточнили, что в данном случае речь идет об энергетической и продовольственной безопасности наиболее уязвимых стран.

Ранее США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму в $500 млн.