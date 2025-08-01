США и Южная Корея заявили о планах лишить КНДР ядерного оружия

Соединенные Штаты и Южная Корея сделали совместное заявление о том, что они привержены плану лишить Северную Корею ядерного оружия. Об этом сообщил ТАСС.

В Вашингтон прибыл с визитом министр иностранных дел Республики Корея Чо Хен. Он встретился с госсекретарем США Марком Рубио. Они обсудили межу собой обстановку в Тихоокеанском регионе, двухсторонние отношения, а также свое сотрудничество с Японией.

«Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, поддерживая совместную обороноспособность», — заявили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Чо Хен также сообщил, что Сеул И Вашингтон будут сотрудничать не только в военной и экономической сфере, но по части разработки технологий.

Ранее появилось сообщение о скором визите спецпосланника президента США в Россию. Его приезд анонсировал сам Трамп и заявил, что Стивен Уиткофф сначала побывает в Израиле, а затем сражу отправится в Москву.