Американские и российские официальные лица ведут переговоры о возможном соглашении, которое закрепит нынешние линии фронта в Украине. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на зарубежное издание.

Обсуждения проходят на фоне подготовки к встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Она состоится в пятницу, 15 августа.

По данным источника, предполагается, что Россия может сохранить контроль над частью территорий в Херсонской и Запорожской областях.

Аналитик иностранного СМИ Кокчаров отмечает, что по ряду ключевых факторов преимущество России продолжает расти. Речь идет о финансовых возможностях, человеческих ресурсах, огневой мощи, моральном духе и контроле над территориями.

