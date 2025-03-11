США и Украина пришли к соглашению по минеральным ресурсам

Делегации США и Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность как можно скорее подписать соглашение о минеральных ресурсах. Это следует из совместного заявления сторон по итогам переговоров, которое опубликовал офис Владимира Зеленского.

Главы двух стран приняли решение заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины. Ожидается, что это позволит укрепить экономику Украины и гарантировать ее долгосрочное процветание и безопасность.

Напомним, встреча делегаций США и Украины состоялась 11 марта в Джидде.

Ранее сообщалось о том, что Трамп надавил на Зеленского остановкой помощи Киеву для сделки по ресурсам.