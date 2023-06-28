США используют деньги из пакета помощи Украине для снижения зависимости от КНР и РФ

Министерство обороны США использует средства из пакета помощи Киеву для снижения зависимости от Китая и России, сообщило издание Defense News со ссылкой на источники.

По информации источника, ссылающегося на отчет Пентагона, порядка двух процентов от общей суммы в 40 миллиардов долларов, которую США выделили на помощь Киеву, используются для повышения обороноспособности Соединенных Штатов, а также для добычи полезных ископаемых и производства боеприпасов. Всего – сумма, выделенная США на Украину, составила около 600 миллионов долларов.

Уточняется, что программа была запущена в апреле 2023 года.

21 июня агентство Associated Press, ссылаясь на данные Пентагона, сообщило о том, что бухгалтеры Минобороны США ошиблись при расчетах стоимости переданного Киеву за два года вооружения на 6,2 миллиарда долларов.

В апреле 2022 года МИД РФ направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно отправляют Киеву боеприпасы и оружие, однако никакой реакции со стороны этих государств не поступало.