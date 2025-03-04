США могут прекратить поставки оружия Киеву

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность отказа от поставки оружия Вооруженных силам Украины. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.

Накануне The New York Times писала, что в понедельник, 3 марта, Трамп намерен рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Украины, в том числе отменить военную помощь, в частности, поставки боеприпасов и оборудования.

Данные шаги могут поставить под угрозу способности ВСУ продолжать боевые действия, отмечает The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось о том, что Фицо заявил о готовности заблокировать саммит ЕС по Украине.