Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание заблокировать саммит Евросоюза по Украине, на котором должны быть приняты итоговые решения по финансовой и военной помощи Киеву. Свою позицию политик объяснил тем, что Украина прекратила транзит газа в европейские страны, сообщает информационное агентство ČTK.

На предстоящем саммите Фицо хочет потребовать от лидеров ЕС призвать Украину возобновить транзит природного газа через свою территорию в Словакию и в другие страны Европы. В противном случае премьер обещал воспользоваться правом вето, и тогда саммит по вопросам помощи Украине не сможет принять решения на эту тему.

Фицо раскритиковал Еврокомиссию, которая, по его словам, игнорирует проблемы с поставками голубого топлива.

Ранее премьер-министр Словакии призвал Евросоюз прекратить военное безумие.