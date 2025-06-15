США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном, заявил Трамп

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что между двумя странами в скором времени «установится мир». Трамп заявил, что заключение сделки при посредничестве Вашингтона может «с легкостью» положить конец кровавому конфликту между Израилем и Ираном.

«Много телефонных разговоров и встреч проводится из-за конфликта между Израилем и Ираном», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном, но пока не вовлечены в него, передаёт ABC News.

Кроме того глава Белого дома подчеркнул, что открыт к тому, чтобы Россия выступила посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта.

В Сети же прямо сейчас постят множество видео, как жители Тегерана массово покидают город. Столица Ирана свтала в многокилометровых пробках на выезд из города.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.