США могут временно передать Украине кассетные боеприпасы

Чиновники США считают, что возможная передача кассетных боеприпасов Украине станет временно мерой, сообщила газета The New York Times со ссылкой на эти должностные лица.

В четверг, 6 июля, издание сообщило что Вашингтон собирается отправить Киеву такой тип боеприпасов. В этот же день представитель американской администрации Эндрю Бейтс сообщил, что новостей о возможной отправке таких бомб со стороны США нет.

После появившейся новости о возможной передаче кассетных бомб граждане США обрушились на власть с критикой, заявив и недопущении такого шага. Некоторые пользователи интернета предположили, что следующим действием президента Джо Байдена станет передача Киеву ядерных боеголовок.

Использование кассетных бомб запрещено Женевской конвенцией. Также возможную их поставку раскритиковала Международная неправительственная организация Human Rights Watch.

По данным источников, Белый может объявить о таком шаге уже в пятницу, 7 июля. Это войдет в новый пакет военной помощи Украине, который оценивается в 800 млн долларов.

ВСУ ни раз использовали кассетные боеприпасы при обстреле мирных городов. В марте 2022 года Киев применил по Донецку «Точку-У» с кассетной бомбой. Погибли 23 человека.

В мае 2023 года ПВО сбила над Белгородом ракету ВСУ «Точку-У».