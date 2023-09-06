США могут ввести войска на Украину для противостояния России

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация главы Соединенных Штатов Джо Байдена является «достаточно безумной» для того, чтобы однажды решить ввести американские войска на Украину для противостояния России. Соответствующее заявление она сделала в своих социальных сетях .

В своем посте конгрессвумен поделилась своим беспокойством касательно вероятности начала третьей мировой войны. По ее словам, сторонники войн достаточно безумны, чтобы отправить войска Штатов для противостояния российским на украинской земле.

Грин заявила, что настало время для мирного решения конфликта. Она добавила, что именно по этой причине она не станет голосовать за расходование «даже единого центра ради Украины».