США могут заставить Украину начать переговоры с Россией на фоне конфликта в Израиле
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Вашингтон может применить обострение арабо-израильского конфликта для «сохранения лица» в Незалежной, тем самым вынудив Киев начать мирные переговоры с Москвой. Об этом пишет Military Watch Magazine.
Отмечается, что украинская армия становится все слабее и не способна достичь целей, поэтому США перенаправляют вооружение и технику в Израиль.
Подчеркивается, что украинская армия потеряла десятки тысяч солдат, после чего не смогла прийти в себя.