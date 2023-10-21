Вашингтон может применить обострение арабо-израильского конфликта для «сохранения лица» в Незалежной, тем самым вынудив Киев начать мирные переговоры с Москвой. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Отмечается, что украинская армия становится все слабее и не способна достичь целей, поэтому США перенаправляют вооружение и технику в Израиль.

Подчеркивается, что украинская армия потеряла десятки тысяч солдат, после чего не смогла прийти в себя.