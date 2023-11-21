У ВСУ начались большие проблемы. Несмотря на то, что количество снарядов, которые они получали из-за рубежа, и так было недостаточным, их стало приходить еще меньше.

Телеканал ABC привел слова некоего украинского чиновника, который рассказал о текущих поставках Пентагона в Киев. Американцы утверждали, что их помощь Израилю не скажется на помощи Украине, но это оказалось не так.

«У нас большие проблемы... Основные боеприпасы не поступают», - указал украинец.

По его словам, больше всего дефицит боеприпасов коснулся снарядов для гаубиц калибром в 155 миллиметров. Их приходит теперь только 60-70% от общего объема. Все это грозит Украине поражением на поле боя.