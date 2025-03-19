США надеются, что Киев поддержит договоренности Путина и Трампа

Соединенные Штаты надеются, что Украина поддержит договоренности о прекращении огня, которые были достигнуты в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, заявил в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

До этого Белый дом заявил, что политические лидеры договорились в ближайшее время провести технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима прекращения огня на Черном море, а также полному прекращению огня и заключению мирного соглашения.

Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в сфере экономики и энергетики.

Ранее Трамп заявил, что в ходе разговора с Путиным вопрос прекращения помощи Украине не поднимался.