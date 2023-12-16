США нашли способ забрать активы РФ «в соответствии с правом»

Страны «Большой семерки» стали еще ближе к конфискации замороженных активов РФ для того, чтобы впоследствии передать их Украине. Об этом сообщило издание Financial Times .

Согласно информации издания, накануне Соединенные Штаты объявили союзникам по группе, что обнаружили способ изъять замороженные средства РФ, не нарушая при этом международное право.

Про какой именно способ говорили Соединенные Штаты пока неизвестно. Тем не менее в «Большой семерке» убеждены, что такой ход со стороны G7 спровоцирует окончание конфликта на территории Украины по инициативе российской стороны.

Как напомнили журналисты издания, ранее о наличии законных оснований для изъятия этих средств говорил и новоиспеченный глава британского МИД Дэвид Кэмерон. Тогда он заявил, что королевство готово вести работу в этом направлении с Штатами, если другие союзники будут не готовы.