США не откажутся от потолка цен на российскую нефть

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не планируют отказываться от потолка цен на российскую нефть. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 29 сентября.

Представитель СМИ задал Кирби вопрос о нефти из РФ. Корреспондент спросил, не считают ли в Штатах введение потолка цен на российский ресурс провальной затеей на фоне сообщений о продажах нефти выше установленного значения.

«Мы все равно считаем, что ценовой потолок – полезный и жизнеспособный инструмент... Нет ощущения, что от ценового потолка как инструмента откажутся. Нет никаких изменений, о которых я мог бы объявить сегодня», – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что Вашингтон, отказавшись от российской нефти, хотел бы видеть, что другие покупатели пользуются установленным потолком.

Идею ввести потолок цен на нефть из России поддержали страны «Большой семерки» в сентябре 2022 года. Такие шаги сделаны в рамках санкций, которые Запада ввел в отношении РФ. Таким образом, один баррель российской нефти, согласно потолку цен, стоит 60 долларов США.

В России с 1 февраля 2023 года в рамках ответных мер на решение Запада начал действовать запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок цен. Экспорт нефти и нефтепродуктов по ограниченной стоимости возможен только с разрешения президента РФ Владимира Путина.