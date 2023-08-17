США не посылают Украине свою новую технику из-за страха раскрыть секреты
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Соединенные Штаты не отправляют Киеву свою новейшую технику из-за страха, что она окажется в руках не только у РФ, но и КНР, которые смогут воспользоваться полученной информацией. Соответствующее заявление сделал американский военный эксперт Мэтью Хо в интервью для Judging Freedom.
Хо заявил, что именно это и является причиной, по которой США так не хотели поставлять Киеву свои Abrams. Эксперт отметил, что только сейчас туда отправятся первые 6 танков, и то это старые модели от 1984 года. Хо считает, что американское правительство хочет уберечь секрет брони Abrams’а, и не хочет допустить, чтобы русские узнали эту тайну.
Он напомнил, что похожая ситуация была и с HIMARS, с которыми РФ впоследствии научилась бороться. По той же аналогии Хо предположил, что США не отдаст ВСУ ракеты ATACMS.
Эксперт отметил, что секреты американского вооружения могут узнать и китайцы.
«И вот о противостоянии с Китаем американцы действительно беспокоятся, поэтому мы и не хотим, чтобы китайцы что-либо знали о нашем оружии», — заключил он.