США не допустят конца конфликта на территории Украины. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор во время интервью с американским журналистом Стивеном Гарднером, опубликованном на его YouTube-канале .

Макгрегор заявил, что Штаты не дадут этому конфликту «умереть», даже несмотря на то, что он окончен. По мнению эксперта, американское правительство хочет до последнего момента поддерживать видимость того, что на Украине происходит нечто хорошее, несмотря на то, что это совсем не так.

Макгрегор заявил, что на Украине не происходит ничего, только коррупция и криминал. По словам эксперта, мало кто на Западе готов признать этот факт, но можно увидеть тенденцию к изменению подобного расклада.