США не смогли определить виновных в подрыве Каховской ГЭС

Вашингтон внимательно следят за происходящим вокруг Каховской ГЭС, однако в администрации президента США не могут не подтвердить ни опровергнуть причастность к произошедшему России.

Как заявил на пресс-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, в Белом доме уверены, разрушение Каховской ГЭС по причине подрыва будет иметь для энергетического сектора Украины разрушительные последствия.

«Вашингтон не берется оценивать, какие последствия будет иметь разрушение Каховской ГЭС на ход боестолкновений», - подчеркнул Кирби, его цитирует ТАСС.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, таким образом Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ связал очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.