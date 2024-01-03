США не видят готовности Путина к переговорам

Соединенные Штаты не наблюдают от российской стороны готовности к проведению мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель американского Минобороны Джон Кирби на последнем брифинге .

В ходе мероприятия Кирби комментировал информацию, транслируемую местными СМИ о том, что российский президент Владимир Путин «внезапно» заявил о готовности к переговорам. В ответ на это, представитель заявил, что лидер РФ не выглядит как человек, который на самом деле готов к проведению переговоров.

Кирби призвал американский Конгресс одобрить запрос о военной помощи для Украины. Он добавил, что у администрации больше не осталось возможности для передачи Киеву нового оружия.

Недавно советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не будет вести переговоры в привычном понимании. Вместо этого, украинская сторона выдвинет РФ ультиматум, на который вторая будет вынуждена согласиться, заявил он.