США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме не видят признаки подготовки России к применению ядерного оружия. Об этом он заявил в пятницу, 16 июня. Слова Блинкена приводит ТАСС .

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится использовать свое ядерное оружие», – сказал Блинкен.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что у РФ больше ядерного оружия, чем у стран НАТО. По его словам, Россия не будет применять такой тип оружия в ближайшее время – в этом нет необходимости.

В феврале 2023 года Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соглашение было подписано в Праге 8 апреля 2019 года.

Ранее глава РФ сообщил, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию передать республике тактическое ядерное оружие. РФ уже отправила на территорию Союзного государства ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный боезаряд.