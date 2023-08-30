США не включили кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Киеву

В Вашингтоне было принято решение не включать кассетные боеприпасы в грядущий пакет военной помощи для Киева. Об этом сообщила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, ее слова передают РИА Новости .

Сингх заявила, что украинское правительство не получит боеприпасы двойного назначения в грядущем пакете. Сообщается, что она не стала давать комментарию касаемо недавней информации о решении Вашингтона о рассмотрении возможности поставок Киеву кассетных реактивных боеприпасов.

Недавно поступала информация о том, что правительством США был подготовлен новый пакет помощи для Киева на сумму в $250 миллионов. Уточняется, что Штаты планируют отправить ракеты AIM-9M, предназначенные для систем ПВО, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО HIMARS.