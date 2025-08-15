США не включили Келлога в состав делегации на саммит с Россией

США не включили спецпосланника по Украине Кита Келлога в состав делегации на саммит с Россией, в Вашингтоне сочли, что его присутствие может навредить переговорам. Об этом сообщает канал CNN.

Администрация США приняла решение не отправлять спецпосланника по Украине Кита Келлога на встречу президентов России и Америки в Анкоридже. По данным CNN, американские чиновники посчитали, что участие Келлога, известного тесными связями с Киевом, способно осложнить переговорный процесс.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на аляскинской военной базе Элмендорф-Ричардсон. Основной темой станет урегулирование украинского кризиса, но лидеры также обсудят экономическое сотрудничество.

Отказ от участия Келлога вызвал беспокойство у европейских партнеров США, однако Вашингтон, судя по всему, предпочел минимизировать факторы, способные спровоцировать напряженность. Это решение может указывать на стремление сторон сосредоточиться на поиске компромиссов, а не на публичной риторике.

Ранее сообщалось о том, что встреча Путина и Трампа будет проходить под присмотром ООН.