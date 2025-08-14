Встреча Путина и Трампа будет проходить под присмотром ООН

15 августа на Аляске состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Следить за переговорами двух лидеров будет Организация Объединенных Наций (ООН).

Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его слова передает РИА Новости.

Точное место встречи еще определено.

Ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Демидкин сообщил, что обеспечение безопасности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории Аляски станет приоритетной задачей для спецслужб обеих стран.

Ранее сообщалось о том, что Трамп предсказал мирное соглашение между Путиным и Зеленским.