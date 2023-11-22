США обеспокоены потенциальной нуждой во вмешательстве НАТО на Украине на новом уровне

Украина может начать нуждаться во вмешательстве НАТО на полностью ином уровне на фоне своих неудач на поле боя. Соответствующее заявление сделал научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в своем материале для американского журнала National Interes t.

Блэкберн заявил, что ситуация на территории Украины еще далека от патовой, но она точно станет таковой в случае, если Киев потребует вмешательства НАТО в конфликт на более высоком уровне.

Аналитик считает, что дела на украинском поле боя не стоит оценивать, исходя из территориального продвижения сторон. Блэкберн заявил, что для понимания, кто побеждает в данном конфликте, нужно считать человеческие и материальные потери сторон.

Украинская сторона однозначно проигрывает российской, заявил он. Блэкберн указал на то, что украинские ВС претерпели огромные потери при своем контрнаступлении и теперь власти страны вынуждены мобилизовать свое население для того, чтобы восполнить ряды Вооруженных сил. Это определенно скажется на экономике Украины и боевом духе украинцев, подчеркнул аналитик.

Блэкберн также заявил, что коллективный Запад не справляется с поставками нужных ВСУ боеприпасов и техники, а поддержка Соединенных Штатов скоро прекратится из-за внутренних разногласий и ближневосточного конфликта.