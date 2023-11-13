США обеспокоены желанием Израиля организовать новую войну

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена нарастает беспокойство на фоне желания Израиля разжечь полномасштабную войну на территории Ливане. Об этом сообщило американское издание Axios .

Согласно информации журналистов, в Белом доме предполагают, что израильское государство пытается спровоцировать движение «Хезболла» на более масштабные боевые действия при помощи ударов по ливанской территории. В издании подчеркнули, что эти действия со стороны Израиля, в свою очередь, могут развязать крупный конфликт на территории Ливана.

Сообщается, что Пентагон выражает озабоченность тем, что Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в новый конфликт на территории Ближнего Востока.