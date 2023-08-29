США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Белый дом объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена отмечается, что очередной пакет оценивается в 250 миллионов долларов.

«Сегодня мы объявляем о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине», – сказал Блинкен.

В новый пакет военной помощи вошли ракеты AIM-9M для системы противовоздушной обороны (ПВО), снаряды для реактивной системы залпового огня, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin. Также Вашингтон отправит ВСУ больше 3 миллионов патронов и средства санитарного транспорта.

Ранее заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что за все время спецоперации Вашингтон передал Киеву более 3,1 миллиона реактивных снарядов, ракет и артиллерийских орудий.

В апреле 2022 года Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют Украине оружие, в том числе натовского образца, однако никакой реакции не последовало.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты передадут Киеву истребители F-16, но только после того, как украинские пилоты будут обучены управлению ими. По данным агентства Reuters, пилотов и техперсонал уже начали готовить в Дании.