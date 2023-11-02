США обсудят с Израилем меры по уменьшению жертв в секторе Газа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Белый дом обсудит с властями Израиля меры по снижению числа жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN . Его цитируют РИА Новости.

«Мы будем обсуждать конкретные шаги, которые могут и должны быть сделаны для минимизации вреда мужчинам, женщинам и детям в Газе», – сказал Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон настаивает на снижении жертв среди мирного населения в регионе. Госсекретарь отказался разглашать детали переговоров с израильским руководством.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как боевики палестинского радикального движения обстреляли Израиль из сектора Газа ракетами. Всего хамасовцы выпустили по израильским городам около пяти тысяч раке.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что число жертв среди мирного населения в секторе Газа превысило 9 тысяч человек. Пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер накануне заявил, что регион превратился в «кладбище для детей». По его словам, в Газе с начала обострения конфликта погибло более 3,4 тысяч детей.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».