США обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине

Индия фактически финансирует украинский конфликт покупкой российской нефти. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил заместитель главы аппарата президента США Стивен Миллер.

Он напомнил позицию президента США Дональда Трампа, который накануне назвал покупку российской нефти Нью-Дели «неприемлемым» шагом.

«Люди были бы шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Это поразительный факт», — подчеркнул Миллер.

Он добавил, что Индия позиционирует себя как одного из «самых близких друзей» США, хотя отказывается от американской продукции и вводит огромные пошлины.

1 августа Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на широкий спектр индийских товаров. Глава Белого дома Трамп не ограничился экономическими мерами, открыто пригрозив Индии штрафами за продолжение закупок не только российской нефти, но и военной техники.

Официальный Нью-Дели предпочел сдержанную позицию, отметив, что «принял к сведению» заявления американского президента.

Ранее сообщалось, что власти Индии опровергли информацию о распоряжении прекратить покупать нефть у России на фоне заявлений, поступающих из США.