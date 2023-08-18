США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от третьих стран

Соединенные Штаты одобрили поставку истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя властей США.

Согласно данным источника, американское правительство дало официальные заверения странам в том, что Штаты ускорят одобрение запросов на поставку F-16 Киеву, когда их пилоты завершат обучение.

Агентство также сообщило, что государственный секретарь США Энтони Блинкен направил коллегам из третьих стран письма, в которых заверил их в том, что соответствующие запросы будут одобрены.

Журналисты уточнили, что в письмах Блинкен также выразил поддержку в отношении передачи самолетов Киеву от лица всего государства.