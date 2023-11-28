США остановили разведывательные полеты над сектором Газа

Соединенные Штаты приостановили свои разведполеты над территорией Газы на период паузы в боевых действиях сторон ближневосточного конфликта. Соответствующее заявление сделал представитель американского Министерства обороны Патрик Райдер, его слова передает издание РИА Новости .

В ходе последнего брифинга Райдер сообщил, что на фоне оперативной паузы и соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС, американские разведполеты были приостановлены над Газой. Он также уточнил, что они не были прекращены полностью и были лишь временно «поставлены на паузу».

Для подобных полетов во время боевых действий и для поддержки израильского ЦАХАЛ, Соединенные Штаты запускали БПЛА над территорией сектора Газа.