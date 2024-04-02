США осудили Украину за удары по российским нефтебазам

В Америке не считают, что удары ВСУ по российским территориями и объектам НПЗ «легитимны», как выразились во Франции. Об этом заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен.

СБУ уже подтверждала, что Киев действительно устраивал атаки на НПЗ России. В марте украинские беспилотники нацелились на предприятия в ряде регионов. Известно как минимум о нападении на Нижегородскую, Самарскую и Рязанскую области, а также Краснодарский край. В США в курсе этих атак и считают, что Украина в данном случае не права.

«Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции.

При этом заявление Блинкен сделал во время встречи с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне в Париже, который наоборот заявил, что удары по объектам РФ якобы легитимны в рамках обороны.

Эксперты придерживаются мнения, что Украина делает удары показательно для повышения репутации перед Западом и дальнейшего получения помощи.

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