Детский лагерь «Орленок» на Кубани закупает ружья для защиты от дронов ВСУ

Детский лагерь «Орленок» в Краснодарском крае запасается ружьями, которые будут помогать сбивать дроны в небе. Об этом стало известно в ходе мониторинга сайта ЕИС в категории госзакупок.

Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае хочет закупить подавители БПЛА типа ружье. Заказчик готов отдать за устройства более 1,5 млн рублей.

По условиям, ружья должны быть оснащены восемью каналами блокировки. Важно, чтобы они сбивали дроны на дистанции от 500 до 2000 метров.

Закупку объясняют обеспечением безопасности детей и гостей лагеря Кубани, особенно во время массовых мероприятий. Известно, что обычно в летний сезон в учреждении отдыхают 3000 детей и более. «Орленок» на Кубани — это один из самых крупных детских оздоровительных лагерей в России.

Ранее сообщалось, что у ВСУ могли появиться дроны с дальностью полета более чем в тысячу километров.