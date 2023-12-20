США отказались поддержать украинскую резолюцию в ООН

Соединенные Штаты не поддержали Украину и ее резолюцию в Генассамблее ООН о «зверствах» СССР в период Второй мировой войны. Об этом сообщило американское издание Huffington Post .

Согласно информации издания, украинское представительство при ООН ранее обращалось к представительству Соединенных Штатов, и попросило их помочь продвинуть данную резолюцию. По задумке Киева, данная резолюция должна была подчеркнуть «историческое противодействие РФ правам украинцев».

Как сообщили американские журналисты, Соединенные Штаты заявили украинским дипломатам о том, что сейчас неподходящее для резолюции время. В издании добавили, что украинское предложение было отклонено по неясным причинам, но источник сообщил, что поддержка Израиля со стороны Штатов мешает вторым отстаивать принципы гуманитарного права в данный момент.