США отказались выплачивать крупнейший ежегодный взнос WADA

США не будут выплачивать ежегодный взнос в размере $2,35 млн в Спортивное антидопинговое агентство (WADA) за 2024 год.

Такое решение приняло Управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков страны из-за дела со скрытыми пробами китайских пловцов, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Антидопингового агентства США (USADA).

Согласно заявлению представителей Соединенных Штатов, причина отказа кроется в недовольстве США работой WADA, а также в обвинениях в адрес агентства о сокрытии положительных допинг-проб.

WADA, в свою очередь, также предъявило обвинения американским антидопинговым агентствам, включая USADA, о недостатках в их работе.

Конфликт обострился еще в преддверии Олимпиады в Токио, когда китайское антидопинговое агентство (CHINADA) не наказало своих спортсменов за использование триметазидина. В то время USADA обвинило WADA и CHINADA в сокрытии допинг-проб, но WADA не стало оспаривать это решение, посчитав, что дело не имеет шансов на успех в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Реакция на отказ США от взноса была неоднозначной. WADA выразило недовольство и предупредило USADA о возможных последствиях, включая лишение статуса соответствия. В дополнение к этому, WADA отклонило приглашение на Олимпийские игры, как проявление протеста. Между тем, на Олимпиаде выступили 12 пловцов, ранее пойманных на употреблении триметазидина, которые завоевали более 10 медалей.

Президент WADA Витольд Банька в ответ на угрозы не выплачивать взнос заявил, что в случае отказа США потеряют позиции в структуре управления организации

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли предположил, что Россия может не выплатить взнос в 2025 году.