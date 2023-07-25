США отправит дополнительную военную помощь на Украину

США отправит еще один пакет военной помощи на Украину на сумму до $400 млн. Об этом сообщило агентство Associated Press , которое получило информацию от чиновника, пожелавшего остаться инкогнито.

Согласно информации агентства, в дополнительном пакете помощи, ВСУ будут поставлены боеприпасы для систем ПВО и БПЛА Hornet.

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что Штаты отправили на Украину все, что украинским военным понадобится для контрнаступления, и в ближайшее время сделают объявление о новом пакете помощи. По словам Миллера, объявление можно ожидать уже в ближайшее время.

В Госдепе США также сообщили, что ВСУ обзаведутся десятью новыми БТР, десятью грузовиками, несколькими каретами скорой помощи и новой партией танков Leopard.