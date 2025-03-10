США могут отстранить Зеленского от переговоров из-за его нежелания мира

Президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в предстоящих переговорах с Соединенными Штатами Америки, поскольку, по мнению британского аналитика Александра Меркуриса, он не стремится к мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом Меркурис заявил в своем видеоблоге на YouTube.

По информации аналитика, американская сторона намерена дистанцировать украинскую делегацию от президента страны. Он объяснил, что данная мера продиктована желанием убедить украинских представителей в необходимости безотлагательного начала переговорного процесса.

Меркурис также выразил мнение, что по завершении переговоров президент США Дональд Трамп, вероятно, начнет активно продвигать мысль о легитимности требований, выдвигаемых Россией, и о том, что Украина входит в зону влияния Москвы, после чего активизирует усилия по ускорению переговорного процесса.

Ранее Меркурис раскрыл, почему для переговоров с Украиной Трамп выбрал Эр-Рияд.