США планируют нарастить выпуск снарядов для Украины

Заместитель министра обороны США по закупкам вооружений Уильям Лаплант заявил, что Вашингтон намерен увеличить выпуск 155-милиметровых артиллерийских снарядов. Об этом он заявил в пятницу, 15 сентября.

По словам замминистра, на данный момент в месяц США выпускает 28 тысяч таких снарядов. Он отметил, что этот показатель превосходит показатели, которые были шесть, семь и восемь месяцев назад. Лаплант заявил, что в 2025 году ситуация поменяется. Его цитируют РИА Новости.

«В 2025 году мы будем на 100 тысячах в месяц», – отметил Лаплант.

В августе Пентагон сообщил, что США отправили на Украину более двух миллионов 155-милиметровых артиллерийских снарядов. Они предназначены для оружия, производимого на Западе. Из-за дефицита унитарных боеприпасов Соединенным Штатом пришлось перейти на поставки кластерных снарядов. В оборонном ведомстве тогда заявляли, что эта мера является временной и нужна для наращивания производства.

6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи Украине, которая включала артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм. Кроме того, в этот пакет вошли снаряды с обедненным ураном, запрещенные международной конвенцией (ее не подписывали Россия, США и Украина).