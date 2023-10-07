США планируют признать переход власти к военным в Нигере госпереворотом

Государственный департамент США планирует объявить переход власти к военным в Нигере госпереворотом, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их информации, официально об этом будет объявлено на следующей неделе. Вслед за этим, отмечает источник, Вашингтон прекратит помогать африканскому государству в рамках нескольких программ поддержки. При этом работа американского посольства в Нигере приостановлена не будет.

По данным CNN, Пентагон оценивает возможные последствия такого решение и его влияние на порядка 1 тысячу американских военных, которые находятся сейчас в Нигере.

Накануне журналист Андреас Клут в своем материале для агентства Bloomberg поделился мнением о том, что США не хотят называть госпереворотом мятеж в Нигере из-за нежелания прерывать военное сотрудничество с африканской страной. Он отмечал, что этот момент для Штатов является стратегически важным, поскольку в регионе сталкиваются интересы американской и российской сторон.

Военный переворот в Нигере произошел 22 июля. В этот день бойцы Национальной гвардии страны заблокировали в президентском дворце главу государства Мохамеда Базума. По данным СМИ, такие действия со стороны военных были вызваны намерением Базума отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиани.