США поддержали военную операцию ЭКОВАС в Нигере

26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы. Накануне стало известно, что ЭКОВАС готовится к полномасштабному введению войск в Нигер.

«ECOWAS — организация, объединяющая страны Западной Африки. Она играет ведущую роль в том, чтобы донести необходимость возвращения к конституционному порядку. Мы изо всех сил поддерживаем лидерскую роль и действия ECOWAS в этом вопросе», — цитирую Блинкена РИА Новости.

Блинкен добавил, что администрация США предупредила ранее через своего представителя Викторию Нуланд мятежных военных в Нигере, что только они ответственны за благополучие в стране и безопасность свергнутого главы государства Мохамеда Базума.