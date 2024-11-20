США подтвердили удары ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Брянской области при помощи ракет ATACMS. Это подтвердили два американских чиновника.

Об этом сообщает телеканал CNN. По словам чиновников, Киев атаковал оружейный арсенал.

Еще один источник в интервью изданию Reuters тоже сказал, что ВСУ применили ракеты ATACMS американского производства. По его словам, удар был нанесен по «пункту поставки боеприпасов».

Ранее сообщалось о том, что в Пентагоне не видят оснований для изменения расстановки ядерных сил США.